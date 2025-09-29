Arenella: litiga con la mamma e la riduce in fin di vita: arrestato 40enne

Condividi

Visite: 43

21 Visite

Questa mattina, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano per tentato omicidio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Arenella, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Confalone per la segnalazione di un’anziana donna all’interno di un appartamento in gravi condizioni.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno trovato in strada il 40enne, in forte stato di agitazione, il quale ha riferito che la madre si trovava in casa; gli agenti, entrati nell’appartamento, hanno constatando la presenza della donna riversa a terra in camera da letto in compagnia della badante; è stata quest’ultima a trovare la donna e a chiedere aiuto. La vittima, trasportata in codice rosso al cardarelli con diverse lesioni e traumi, ha successivamente raccontato agli agenti di essere state ridotta in quelle condizioni dal figlio a seguito di una lite. La donna attualmente non è in pericolo di vita.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti