IL GIUGLIANO CADE ANCHE CONTRO IL SORRENTO. SQUADRA INVOLUTA, INCOMPRENSIBILI LE SCELTE TATTICHE DI CUDINI

Condividi

Visite: 25

30 Visite

Il derby è del Sorrento e per il Giugliano è crisi. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Mirko Cudini, che cadono in casa contro il Sorrento. Gara combattuta nel primo tempo, ma povera di occasioni. La sblocca il Sorrento al 34′ della ripresa: Cuccurullo, di gran lunga il migliore tra i suoi, raccoglie una corta respinta in area di rigore e di destro beffa Russo. L’assedio finale dei padroni di casa non sortisce gli effetti sperati.

Giugliano con una inedita difesa a tre, con D’Agostino largo a destra, a tratti quinto di difesa. Male Borello, male Njambé. Una squadra costruita per il 4-3-3 che continua ad avere problemi di identità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti