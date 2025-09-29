Marano, parcheggiatore abusivo sanzionato in via Che Guevara dalla polizia municipale

1 Visite
È stato segnalato e verbalizzato dalla Polizia Locale di Marano il parcheggiatore abusivo attivo in via Che Guevara, già segnalato da alcuni cittadini alla redazione di TerraNostraNews nella giornata di oggi.
L’uomo, che da tempo esercitava senza alcun titolo, è stato individuato dagli agenti nel corso di un controllo sul territorio e sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
Si tratta di un’area spesso presa di mira da soggetti che, abusivamente, chiedono denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio. L’intervento è stato accolto con favore dai residenti, che da tempo segnalavano la presenza del soggetto.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews