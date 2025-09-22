Sciopero dei trasporti, disagi per pendolari e viaggiatori

Condividi

Giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici: lunedì 22 settembre 2025 è in programma uno sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato USB, che coinvolgerà i servizi gestiti dall’Ente Autonomo Volturno (EAV). A rischio le corse della Circumvesuviana, delle linee flegree e della metropolitana che collega la zona nord della città.

Nonostante l’agitazione sindacale, l’EAV ha comunicato che saranno comunque garantite le fasce orarie di maggiore affluenza: i treni circoleranno regolarmente dalle 5:30 alle 8:30 del mattino e poi di nuovo nel pomeriggio, tra le 16:30 e le 19:30.

Al di fuori di questi orari, invece, il servizio sarà limitato e l’effettiva partenza dei convogli dipenderà da quanti lavoratori aderiranno allo sciopero. La partecipazione, infatti, potrebbe variare tra le diverse linee e fasce orarie, rendendo difficile fare previsioni precise.

Per evitare disagi, l’EAV invita gli utenti a consultare in anticipo gli orari delle corse garantite, pubblicati sul sito ufficiale all’indirizzo: www.eavsrl.it/avvisi-di-sciopero.













