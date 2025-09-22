Napoli al centro del dibattito mondiale sui metodi delle scienze sociali

Condividi

Napoli si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti a livello internazionale nel campo delle scienze sociali. Dal 22 al 25 settembre 2025, il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II sarà il cuore pulsante dell’11th International Conference on Social Science Methodology (11ICSSM), promossa dal Research Committee on Logic and Methodology dell’International Sociological Association (ISA).

L’appuntamento riunirà oltre 500 tra ricercatori e ricercatrici provenienti da più di 40 Paesi, che si confronteranno sulle nuove sfide della ricerca sociale, in un mondo segnato da trasformazioni rapide e profonde.

Al centro del congresso ci saranno le più recenti evoluzioni nei metodi di indagine, con un’attenzione particolare alle implicazioni della digitalizzazione, all’evoluzione delle pratiche scientifiche e ai dilemmi epistemologici legati alla complessità delle società contemporanee.

«Napoli si conferma luogo di riferimento per il confronto sul metodo nella ricerca sociale», spiega Enrica Amaturo, tra i relatori principali dell’evento e già presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia. «La nostra tradizione metodologica è ormai riconosciuta a livello internazionale per l’originalità delle tecniche sviluppate e per l’attenzione ai fondamenti teorici della disciplina».

Il programma è fitto: sono previste sessioni plenarie, tavole rotonde, workshop e attività formative, con particolare attenzione alla partecipazione di giovani studiosi e dottorandi. L’obiettivo è stimolare il dialogo tra approcci diversi, mettendo in luce sia la solidità delle metodologie consolidate sia la capacità di adattamento ai nuovi scenari globali.

«Portare questa conferenza a Napoli rappresenta un traguardo importante nel nostro percorso di apertura internazionale», sottolinea Mariella Gambardella, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali. «È il frutto di un lavoro lungo, che ha visto il dipartimento distinguersi per qualità della ricerca, attrattività di talenti e accesso a fondi competitivi».

L’evento rappresenta anche un’occasione per rafforzare la rete tra università, centri di ricerca e comunità scientifica internazionale, contribuendo a dare visibilità alle competenze sviluppate localmente e a inserirle in un circuito globale.

Per Napoli, si tratta non solo di un momento di prestigio accademico, ma anche di un’opportunità per valorizzare il proprio ruolo come crocevia culturale e scientifico.

Tra i relatori principali figurano nomi di primo piano nel panorama internazionale: oltre ad Amaturo, ci saranno Nina Baur (TU Berlin), Juan Piovani (Universidad Nacional de La Plata), Mike Savage (London School of Economics), Vera Toepoel (Statistics Netherlands) e Sophie Woodward (University of Manchester).

Le loro lezioni magistrali offriranno una panoramica aggiornata sulle principali sfide teoriche ed empiriche che la ricerca sociale si trova oggi ad affrontare.

A guidare la conferenza sarà un principio chiaro: il pluralismo metodologico. Come ricorda Andrea Aragona, presidente del comitato organizzatore e segretario del RC33, «In un momento storico in cui prevalgono approcci rigidi o contrapposti, abbiamo scelto di non imporre un tema unico. Vogliamo invece valorizzare la varietà di strumenti a disposizione della ricerca sociale, ciascuno capace di cogliere sfumature diverse delle trasformazioni in atto».

Dalla crisi climatica all’impatto delle tecnologie digitali, dai conflitti geopolitici alle disuguaglianze crescenti: la conferenza offrirà spunti per ripensare profondamente il modo in cui le scienze sociali osservano e interpretano il mondo.

La scelta di Napoli come sede dell’11ICSSM non è solo simbolica. È il riconoscimento del ruolo crescente dell’ateneo federiciano e della sua capacità di dialogare con il panorama scientifico internazionale. In questo senso, l’evento rappresenta molto più di un semplice appuntamento accademico: è una testimonianza della vitalità e dell’apertura della città e della sua comunità scientifica.













