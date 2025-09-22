Manfredi al salone nautico di Genova: “Dopo l’America’s Cup, il mare di Bagnoli sarà balneabile”

L’America’s Cup fa rotta verso Napoli. Sarà infatti il capoluogo campano a ospitare la 38esima edizione della celebre regata nel 2027, con un evento preliminare previsto per l’estate del 2026. L’annuncio è arrivato durante il Salone Nautico di Genova, dove il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, ha presentato ufficialmente il progetto insieme a istituzioni e protagonisti del settore nautico.

«Napoli ha una lunga tradizione nell’accoglienza – ha dichiarato Manfredi – e questa è un’occasione unica per rilanciare la città a livello internazionale. Non sarà solo una manifestazione sportiva, ma un momento di partecipazione collettiva: famiglie, giovani, cittadini tutti. Vogliamo rendere questa Coppa America un simbolo di inclusione e rinascita».

Al centro del piano c’è Bagnoli, da decenni simbolo di incompiutezza e degrado. Grazie alla competizione, l’area sarà finalmente oggetto di una bonifica completa e vedrà la realizzazione di infrastrutture temporanee a supporto delle regate. Ma la vera novità è l’impegno a garantire, per la prima volta dopo anni, l’accesso al mare e la balneabilità delle acque.

«Entro giugno 2026 – ha spiegato il sindaco – contiamo di terminare i lavori di risanamento dell’area marina. Subito dopo, i team inizieranno a installare i propri hangar per preparare le barche in vista della gara. Restituiremo ai napoletani un tratto di costa che è stato loro negato troppo a lungo».

La Coppa America – in particolare la Louis Vuitton Cup, fase eliminatoria della competizione – rappresenta anche un’opportunità economica importante. «Porterà visibilità globale e un significativo indotto sul territorio – ha aggiunto Manfredi – ma ciò che resterà sarà ancora più prezioso: uno spazio pubblico, accessibile, con un mare finalmente fruibile da tutti».

Durante l’evento genovese è stato firmato un protocollo d’intesa tra Confindustria Nautica e gli organizzatori della regata. L’associazione italiana diventerà così consulente ufficiale per l’edizione 2027. Alla firma erano presenti, oltre al sindaco, anche il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: «Le vele possono davvero rappresentare una nuova speranza per Bagnoli. È una terra ferita, ma può diventare un modello di rigenerazione urbana e sociale».

Soddisfazione anche da parte di Sport e Salute, la società pubblica incaricata dell’organizzazione dell’evento a Napoli. Il presidente Marco Mezzaroma ha parlato di una sfida «che unisce tradizione e innovazione» e ha sottolineato come l’Italia, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, fosse destinata a ospitare un evento di questa portata.

L’amministratore delegato della società, Diego Nepi Molineris – che fa parte del board organizzativo della Coppa America – ha illustrato il piano generale degli interventi e ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra: «Stiamo costruendo alleanze solide, con l’obiettivo comune di offrire il massimo. Napoli avrà tutto il nostro sostegno e siamo certi che, con il contributo di tutti, questa sfida potrà trasformarsi in una straordinaria occasione di rilancio».