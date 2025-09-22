Pd, unità solo di facciata: De Luca attacca da Siracusa mentre Fico cerca di tenere insieme la coalizione

Mentre a Montella Piero De Luca e Marco Sarracino cercavano di mostrare l’immagine di un Partito Democratico coeso, affiancando il candidato presidente Roberto Fico, a centinaia di chilometri di distanza Vincenzo De Luca tornava a colpire duro contro il suo stesso partito.
Durante un intervento alla Festa dell’Unità della provincia di Siracusa, il governatore della Campania ha definito il Pd «imbecille e cafone», confermando ancora una volta la sua distanza — non solo politica ma anche verbale — dalla linea ufficiale del partito. Un attacco che, per quanto non inedito, colpisce per la tempistica: quasi in contemporanea con l’evento irpino che provava a raccontare un centrosinistra compatto in vista delle prossime elezioni regionali.
Nonostante le frizioni interne, Fico resta determinato a mantenere la rotta su una campagna elettorale “a zero polemiche”, come da lui ribadito più volte. Ma la strada si preannuncia in salita. Già nei prossimi giorni dovrà affrontare uno dei nodi più delicati: la composizione delle liste. Il tetto massimo sarebbe fissato a otto formazioni, ma tenere uniti tutti i pezzi dell’area centrista appare, al momento, un’impresa complessa.
L'impressione è che l'unità del centrosinistra, più che una realtà, resti ancora un obiettivo da costruire — o da rincorrere.