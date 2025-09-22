Mariglianella: lite tra 14enni durante la festa patronale. Uno di loro è armato, fortunatamente c’erano i carabinieri

Condividi

Siamo a Mariglianella, comune a nord della città metropolitana di Napoli. Sono giorni di festa a Marigliano per la festa patronale di San Giovanni Evangelista. Il programma ha previsto per Sabato uno spettacolo comico mentre domenica sera ci sarà un concerto.

La prima serata di festa è andata e ci sono tante persone per il concerto. Come di consueto i carabinieri sono impegnati nel servizio di ordine pubblico. La serata scorre tranquilla fino a quando i carabinieri non sentono delle urla provenire da via Napoli.

Due ragazzini stanno litigando tra loro. Fanno entrambi 14 anni e uno di loro impugna un coltello. Il ragazzino tenta di colpire il giovane nemico ma fortunatamente ci sono i carabinieri e il giovanissimo vinee bloccato. Il 14enne viene disarmato e l’arma – un coltello a farfalla – viene sequestrata. L’aggressore viene perquisito e nelle sue tasche i militari trovano una dose di hashish e un altro coltello a serramanico. Il 14enne è stato denunciato. In corso accertamenti per capire il motivo dell’aggressione













