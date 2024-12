Festa al mercato del pesce di Pozzuoli: cuoppi di paranza, alici e vino gratis per Azzurro Pozzuoli nell’antivigilia di Natale

276 Visite

Pozzuoli. Un “Fish Fest” nel giorno dell’antivigilia di Natale al mercato ittico al dettaglio di Pozzuoli per la seconda tappa di Azzurro Pozzuoli, il festival del pescato locale. Accompagnato dallo slogan “Ca se magna e nun se pava”, l’evento inizierà domani alle 19 presso il piazzale del mercato al dettaglio di Via Fasano. Animazione con artisti di strada, cantanti e degustazione di prodotti ittici locali e dei pregiati vini dei Campi Flegrei, il Fish Fest sarà l’occasione per vivere un’esperienza multisensoriale tra musica e gusto, nel cuore della tradizione puteolana. La festa sarà anche dentro alla struttura mercatale, che sarà illuminata per tutta la notte per la tradizionale vendita di pesci e frutti di mare per il cenone della vigilia di Natale. A fare da cornice all’evento ci saranno gli hobbisti, i piccoli artigiani puteolani e i venditori di prodotti tipici alimentari. Cuoppi di alici, fritture di paranza e vini saranno offerti a tutti. «Sarà una notte magica, ricca di folklore e tradizione – spiega l’assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli Titti Zazzaro – Azzurro Pozzuoli ha messo al centro la nostra città, il suo mercato ittico e l’intera filiera che parte dal nostro mare e arriva sulle tavole dei ristoranti e delle nostre case. Abbiamo una grande idea progettuale per Pozzuoli, che punta a ritornare ai fasti del passato con un mercato tra i primi d’Italia in termini di grandezza, qualità e volume d’affari e con un Palazzo del mare che sarà il fiore all’occhiello della nostra costa».













