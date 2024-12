A NATALE IL REGALO AI CASORIANI ARRIVA DALL’OPPOSIZIONE

207 Visite

Durante la seduta del consiglio comunale del 17/12/24, i consiglieri di opposizione (Valiante, Mangani e Cristarelli), hanno messo in luce le irregolarità nei conti relativi alla tassassi rifiuti (TARI), approvati dalla

maggioranza guidata da Casillo e Bene. Gli interventi hanno evidenziato una significativa disparità tra i costi del gestore previsti nel piano economico-finanziario 2024/2025 e l’importo effettivamente speso dal Comune per il servizio fornito dalla Società Casoria Ambiente.

Per l’anno 2024, è emerso che la somma da restituire ai cittadini ammonta a 775. 109 euro, il che rappresenta anche un’anomalia nei bilanci comunali precedentemente approvati. Inoltre, per il 2025, grazie all’opposizione, la maggioranza (Campania Libera, PD, 5

Stelle, Verdi ed altri) dovrà rivedere e ridurre la tassa sui rifiuti di 542.663 euro, un intervento che avrà un impatto positivo sui redditi delle famiglie e sulle fasce sociali più vulnerabili.

I consiglieri dell’opposizione

Vi Augurano Buone Feste.













