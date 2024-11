Sconfigge il tumore iniettandosi due virus, il caso della virologa croata Halassy

237 Visite

Una scoperta sensazionale sta facendo il giro del mondo: una virologa croata, Beata Halassy, è riuscita a sconfiggere un tumore al seno utilizzando due virus da lei stessa coltivati in laboratorio. La storia, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, ha innescato un acceso dibattito sulla sperimentazione medica e sull’etica dell’auto-sperimentazione.

Halassy ha ricevuto la diagnosi del tumore nel 2020 ed ha deciso di non sottoporsi alla chemioterapia. Sfruttando le sue conoscenze in virologia, ha ideato una terapia innovativa e audace: iniettarsi direttamente nel tumore due virus, il morbillo e uno dei virus della stomatite vescicolare, sui quali aveva già condotto studi in passato.

La terapia si è rivelata efficace: il tumore si è ridotto progressivamente fino a consentirne l’asportazione chirurgica. Successivamente, la ricercatrice ha completato un ciclo di trattamenti con anticorpi monoclonali. A distanza di quasi quattro anni, non si registrano recidive.

La pubblicazione dei risultati sulla rivista Nature è avvenuta dopo diversi rifiuti da parte di altre testate scientifiche, preoccupate per le implicazioni etiche dell’auto-sperimentazione. La dottoressa Halassy, pur riconoscendo la validità di queste preoccupazioni, sottolinea la necessità di una solida preparazione scientifica per intraprendere un percorso simile.

Tuttavia, gli esperti invitano alla cautela, sottolineando i rischi connessi all’auto-sperimentazione e l’importanza di condurre studi clinici rigorosi prima di applicare nuove terapie su larga scala













