Sinner entra nel mito: ecco il Trofeo come nuovo numero 1 del mondo!

Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina indelebile della storia del tennis italiano. Nella cornice magica delle ATP Finals, l’altoatesino ha ricevuto il prestigioso trofeo che lo consacra come il miglior tennista del 2024, entrando a far parte di un club esclusivissimo: quello dei numeri 1 del mondo.

A consegnare il premio a Sinner è stata una leggenda del passato, Boris Becker, che ha sottolineato il talento cristallino e la determinazione del giovane italiano. “Non sono sorpreso che Jannik sia numero 1 – ha dichiarato l’ex campione tedesco -. Ha tutto per dominare il circuito per molti anni a venire”.

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per Sinner, che ha letteralmente dominato il circuito conquistando due Slam (Australian Open e US Open) e tre Masters 1000. Un bottino incredibile che lo proietta tra i più grandi tennisti di sempre.

Visibilmente emozionato, Sinner ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo percorso straordinario: la famiglia, il team, i tifosi. “Questo è un sogno che si realizza – ha dichiarato il tennista azzurro -. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini, in particolare i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto”.

Ma per Sinner la stagione non è ancora finita. Domani lo attende un altro impegno di grande prestigio: la sfida contro l’americano Taylor Fritz, numero 5 del mondo. Un match che promette scintille, soprattutto dopo la netta vittoria ottenuta da Sinner nella finale degli US Open

