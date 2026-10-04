Casavatore-Arzano, tragico incidente nella notte: morto 32 enne

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I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti sulla Circumvallazione esterna direzione Arzano- Casoria per un incidente mortale tra uno scooter e un Audi Q5.
Alla guida dell’auto un 55enne mentre alla guida dello scooter un 32enne. I due mezzi si sarebbero scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Il 32enne dopo l’impatto è morto sul colpo.
Dinamica da accertare. Veicoli sequestrati e salma messa a disposizione dell’A.g.
Indagini in corso.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews