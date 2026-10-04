CAIVANO, NUOVO ALLARME ALL’ASI: MIASMI IRRITANTI, INCENDIO E FABBRICA SEQUESTRATA

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I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nuovamente nella zona Asi Pascarola, presso la sede di un’azienda che produce vernici e rivestimenti.

Poco prima, una reazione chimica sulla quale sono in corso approfondimenti, avrebbe causato la fuoriuscita di miasmi irritanti da una delle cisterne già sottoposte a sequestro. In fiamme anche del materiale plastico presente fuori i silos. Incendio subito domato.

Cisterna sigillata e inertizzata dai Vigli del Fuoco intervenuti. Fabbrica sequestrata.

Indagini in corso

_Dopo i fatti, il Sindaco di Caivano ha emanato un’ordinanza disponendo la sospensione immediata di qualsiasi attività di lavorazione della predetta azienda, sospensione immediata e totale di ogni ciclo produttivo per le aziende della zona ASI, chiusura del cimitero comunale, divieto di accesso a parchi, ville e aree gioco comunali, divieto assoluto di svolgere attività sportive all’aperto. Raccomandato anche l’uso di mascherine FFP2, mantenimento delle finestre chiuse, disistallazione di impianti di ventilazione meccanica_













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