BRASILE AL VOTO, TESTA A TESTA TRA LULA E BOLSONARO JUNIOR

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Il Brasile va oggi al voto per eleggere il proprio presidente. La sfida è aperta e tutto lascia presagire che sarà un serrato testa a testa tra l’uscente Luiz Inácio Lula da Silva ed il suo sfidante, Flavio Bolsonaro. E se i sondaggi prospettano un grande equilibrio con un possibile ballottaggio il 25 ottobre, quello che verrà fuori dalle urne non sarà solo la scelta di un leader politico ma il ruolo geopolitico del Paese stesso e i suoi futuri rapporti con diversi attori in campo, come gli Stati Uniti di Donald Trump.