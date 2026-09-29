Euro 2032, dal Comune fondi per il “Maradona”

Tutto pronto per la candidatura della Città di Napoli con lo stadio Maradona per gli Europei di calcio del 2032. La Giunta comunale di Napoli, su volontà del sindaco Gaetano Manfredi, ha autorizzato con apposita delibera l’impiego di 50 milioni di euro, da risorse finanziarie comunali, per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Tali risorse, in aggiunta ai 150 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania tramite il Cipess, “garantiranno la necessaria copertura economica dell’intervento, nel rispetto del cronoprogramma richiesto dalle autorità calcistiche”, spiega il Comune di Napoli.

“Lo stadio Diego Armando Maradona – sottolinea la nota dell’Amministrazione comunale – rappresenta, per la città di Napoli, un luogo d’aggregazione, un patrimonio di intere generazioni e un’infrastruttura sportiva che fa della sua storia un punto di forza. È la casa della squadra della città, sede di importanti momenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, reduci da due scudetti negli ultimi tre anni. Proprio per il suo valore, la Giunta comunale ha approvato con distinti provvedimenti gli indirizzi per la progettazione dei lavori finalizzati alla riqualificazione e all’ammodernamento dello stadio. È dell’aprile 2026 la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e il Comune di Napoli per la realizzazione di interventi strategici per la città e per lo stadio Maradona. Ora si attende la conclusione dell’iter previsto da Figc e Uefa”.