Eni sconta anche le bollette di luce e gas: -30 per cento su offerta base. Enel annuncia da aprile sconto del 50% sull’elettricità

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Dopo l’intervento sui prezzi di benzina e gasolio, Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane, questa volta sulle bollette. Attraverso Plenitude, il gruppo propone dal primo ottobre uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con tariffa bloccata per due anni.

La promozione è riservata ai clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre. Eni precisa che i prezzi della materia prima resteranno invariati e che sarà la società a farsi carico degli incrementi registrati nei costi di approvvigionamento.

Per una fornitura di gas il risparmio indicato è di circa 100 euro l’anno, mentre per l’elettricità è previsto un beneficio analogo. Chi sceglierà entrambe le forniture potrà quindi ottenere un risparmio complessivo di circa 200 euro all’anno.

Il calcolo dello sconto prende come riferimento, per la luce, un’abitazione di residenza con una potenza di 3 kW e un consumo annuo di 2.000 kWh, al netto delle imposte. Per il gas, invece, il riferimento è un cliente Plenitude con un consumo di 600 Smc all’anno. La società fa sapere inoltre che valuterà ulteriori interventi a favore dei consumatori sulla base dell’evoluzione del mercato.

Enel, sconto del 50% sulla componente energia

Sul fronte dell’elettricità, Enel ricorda la propria offerta «Digital luce», disponibile da aprile 2026 e caratterizzata da un prezzo fisso per due anni. La componente energia è fissata a 108 euro per MWh, un livello indicato dalla società come inferiore di circa il 50% rispetto al prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso.

Per una famiglia con un consumo medio di 2 MWh all’anno, Enel quantifica il risparmio in oltre 200 euro annui sulla sola componente energetica. L’energia fornita è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici come proveniente da fonti rinnovabili.













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