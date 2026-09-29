Aniello Cecere (Forza Italia): «Marano non ha bisogno di amministrare il proprio declino, serve una nuova stagione politica»

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In queste settimane ho scelto di non intervenire pubblicamente sulle vicende che hanno interessato la nostra città, né come cittadino né nella mia veste di coordinatore di Forza Italia. Ritengo, tuttavia, che quanto sta accadendo imponga una riflessione che vada oltre la cronaca e le singole responsabilità, senza entrare nel merito dei provvedimenti assunti e delle valutazioni che competono alle sedi istituzionali e giudiziarie. Da cittadino, non posso nascondere la profonda delusione per le condizioni in cui versa Marano. Una città in cui le criticità degli uffici comunali e dei servizi si sommano al degrado urbano, alla manutenzione insufficiente delle strade e a una gestione dei rifiuti che continua a non offrire risposte adeguate. Disagi che incidono ogni giorno sulla qualità della vita delle famiglie e che non possono più essere considerati una condizione inevitabile. Da coordinatore politico, sento però il dovere di guardare oltre l’emergenza. Le difficoltà che Marano attraversa richiedono una riflessione seria sul modello di politica e di amministrazione che ha caratterizzato gli ultimi anni. Non è il momento di alimentare contrapposizioni personali né di distribuire giudizi sommari. È il momento di riconoscere che una stagione politica non ha saputo offrire alla città le risposte e le prospettive che meritava. Marano ha bisogno di una discontinuità nei metodi, nelle priorità e nella concezione stessa dell’impegno pubblico. La politica deve tornare a essere programmazione, responsabilità e capacità di scegliere nell’interesse generale. Occorre superare logiche particolari e personalistiche, restituendo centralità alle istituzioni, alla competenza e a un progetto di governo capace di guardare lontano. La rinascita della nostra città non può esaurirsi in una nuova amministrazione o in una successione di interventi emergenziali. Richiede una visione, una classe dirigente all’altezza delle sfide e un progetto politico credibile, fondato su servizi efficienti, territorio curato, sicurezza, opportunità per i giovani e una concreta prospettiva di sviluppo. È da qui che bisogna ripartire: dalla capacità di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e di restituire a Marano la possibilità di immaginare il proprio futuro. E c’è una ragione che, per me, rende tutto questo ancora più concreto. Sono padre di una bambina. Vorrei che crescesse qui, che potesse trovare nella sua città opportunità, servizi e prospettive; che un giorno potesse dirsi fiera di essere maranese. Non è soltanto un auspicio personale. È la responsabilità che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni. Marano non ha bisogno di amministrare il proprio declino. Ha bisogno di ritrovare una prospettiva, una direzione e una nuova stagione politica.

Aniello Cecere Coordinatore di Forza Italia – Marano













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