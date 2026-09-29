L’ex compagna di Lavitola scrive ai giudici: “Sono stata minacciata dopo la testimonianza”

Natalia Potenza, ex compagna del mandante reo confesso Valter Lavitola, avrebbe ricevuto minacce e pressioni dopo la sua testimonianza resa l’11 settembre scorso al pubblico ministero Edoardo De Santis.
Lady Lavitola svela: “Per fare Report si passava da Valter, come se fosse suo”
Il Giornale è in grado di svelare il contenuto della mail inviata il 26 settembre scorso dal legale di Natalia, l’avvocato Giuseppe Cavallaro, al pubblico ministero che indaga sull’attentato contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso, nella quale si fa riferimento alle minacce subite.
Nella corrispondenza visionata dal Giornale, Potenza chiede infatti di essere nuovamente ascoltata dai magistrati per aggiungere ulteriori tasselli al racconto reso a metà settembre. Nello specifico, avrebbe intenzione di depositare ulteriore documentazione rinvenuta in un secondo momento e che attesterebbe l’intestazione di una società in Montenegro all’estetista brasiliana Adriana Lhinares Lucena.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews