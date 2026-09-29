Marano, l’Amanzio-Ranucci-Alfieri tra innovazione e cittadinanza: la scuola del fare che guarda al futuro

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L’Istituto Comprensivo “Amanzio-Ranucci-Alfieri”, noto come la scuola del fare, si è ritagliato un ruolo di primissimo piano nel panorama educativo a nord di Napoli, affermandosi come polo di eccellenza sul territorio. Questa posizione di prestigio non è il frutto del caso, ma la conseguenza di una visione didattica precisa, capace di trasformare la curiosità in motore di apprendimento e di collocare l’alunno al centro di un percorso formativo attivo e consapevole.

La guida di questa trasformazione è stata assunta dalla Dirigente Scolastica, Professoressa Antonella Guadagno, che ha saputo imprimere alla comunità scolastica una direzione chiara e innovativa. Sotto la sua leadership, l’istituto ha posto le basi per una scuola in cui lo studente non è un semplice destinatario di nozioni, ma un fruitore attivo della propria crescita umana, culturale e sociale. L’obiettivo educativo è quello di formare cittadini futuri, preparati a vivere in una società in rapida evoluzione, dove l’individuo rimane il fulcro della propria identità e del proprio sviluppo.

In pochi anni, grazie alle strategie implementate dalla Dirigenza, l’istituto è diventato un punto di riferimento per la formazione dei giovani, non solo maranesi, ma di tutto il comprensorio. Oggi, la scuola rappresenta il fiore all’occhiello della comunità maranese, capace di vantare successi didattici ed educativi di rilievo che ne confermano il valore e la qualità. L’IC “Amanzio-Ranucci-Alfieri” non è solo un luogo di studio, ma un vero e proprio laboratorio di cittadinanza, dove la cultura e il sapere si fondono per preparare le nuove generazioni alle sfide del domani.

Michele Izzo













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