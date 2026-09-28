Marano, le eccellenze della Socrate-Mallardo: la dirigente Formichella celebra gli studenti

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Si è svolta oggi, nell’auditorium dell’istituto, la cerimonia delle Eccellenze dell’anno scolastico 2025-2026 dell’Istituto comprensivo Socrate-Mallardo di Marano.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti che, al termine del proprio percorso scolastico, si sono distinti per profitto, impegno e risultati raggiunti. Una cerimonia dedicata ai ragazzi e alle loro famiglie, che hanno accompagnato il percorso di crescita scolastica e personale.

A rivolgere il proprio saluto agli studenti è stata la dirigente scolastica Teresa Formichella, che ha sottolineato il valore dei risultati ottenuti e il significato di una giornata ormai diventata un appuntamento tradizionale per l’istituto.

«Complimenti ai nostri ragazzi che si sono distinti e che hanno ottenuto grandi risultati alla fine di questo percorso – ha dichiarato la dirigente –. Per me è una grande soddisfazione. La cerimonia delle Eccellenze la organizziamo dal 2010 e ogni anno rappresenta una grande gioia, per la preside, per i genitori e per tutta la nostra comunità scolastica».

Un momento, dunque, che va oltre la semplice celebrazione dei risultati scolastici. Al centro ci sono gli studenti, il loro impegno e il lavoro svolto quotidianamente insieme agli insegnanti e alle famiglie.

La dirigente ha inoltre ricordato l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà che accompagnano la crescita dei ragazzi, citando il ruolo della famiglia, della scuola e della comunità religiosa, rappresentata anche da padre Ciro, sempre vicino alle iniziative dell’istituto.

L’auditorium della Socrate-Mallardo ha così accolto gli studenti protagonisti della cerimonia, in una giornata dedicata al merito e alla soddisfazione per un percorso concluso con risultati di eccellenza.

Per i ragazzi premiati, un riconoscimento che rappresenta anche un punto di partenza verso le nuove sfide del percorso di formazione. Per la scuola, invece, la conferma di una tradizione che da quindici anni mette al centro il valore dell’impegno e della crescita degli studenti.













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