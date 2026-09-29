Anziana soffocata nel sonno, fermato il figlio

Condividi

Visite: 23

24 Visite

Soffocata e uccisa: e’ morta cosi’ una donna di 85 anni a Pellezzano, nel Salernitano. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe accaduto nella notte. Fermato il figlio dell’anziana, un uomo di 53 anni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino con il coordinamento della Procura di Salerno.

“La nostra comunità è stata sconvolta da una tragedia immane che ci lascia attoniti e profondamente addolorati. La morte di una madre in circostanze così drammatiche rappresenta una ferita dolorosissima non solo per la famiglia coinvolta, ma per l’intera città di Pellezzano” dice il primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra. “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini, desidero esprimere – spiega – il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a quanti sono colpiti da questo terribile lutto. Come amministrazione comunale abbiamo immediatamente attivato i servizi sociali del Comune, per garantire il necessario supporto alle persone coinvolte e affrontare le conseguenze di questo dramma che ha colpito l’intera comunità”. “Invito tutti a stringersi nel silenzio e nel rispetto del dolore. Oggi Pellezzano è una comunità ferita, unita nel dolore e nella vicinanza umana”, conclude.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti