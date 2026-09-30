Napoli, sequestrati oltre 1,3 milioni di prodotti di cancelleria non conformi

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Controlli della Guardia di finanza in vista dell’inizio dell’anno scolastico: nel mirino penne, matite, quaderni, accessori e articoli per la casa privi delle informazioni obbligatorie. La merce, del valore di oltre 130mila euro, è stata sequestrata.

Oltre 1,3 milioni di prodotti di cancelleria e articoli casalinghi non conformi agli standard di qualità e sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nel corso di una serie di controlli effettuati in provincia di Napoli.

L’attività, intensificata in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, ha interessato in particolare gli esercizi commerciali di Nola, Pollena Trocchia e Ottaviano. I finanzieri del Gruppo Nola e della Compagnia di Ottaviano hanno effettuato mirati sopralluoghi individuando diversi negozi nei quali erano esposti per la vendita numerosi articoli di cancelleria, tra cui penne, matite, quaderni e accessori vari, oltre a prodotti per la casa.

Secondo quanto accertato durante i controlli, la merce non rispettava i requisiti previsti dalla normativa di settore e dal Codice del Consumo. I prodotti risultavano infatti privi di alcune delle informazioni identificative obbligatorie, tra cui i dati del produttore o dell’importatore, il Paese di origine e l’indicazione della natura dei materiali utilizzati per la realizzazione.

Informazioni che, secondo la normativa, devono essere riportate sulle confezioni e sulle etichette in maniera visibile, leggibile e in lingua italiana, così da consentire al consumatore di conoscere le caratteristiche del prodotto e valutarne qualità e sicurezza.

La merce irregolare, il cui valore complessivo è stato stimato in oltre 130mila euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

I titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio. Per ciascuno di loro è prevista una sanzione amministrativa che può variare da 516 a 25.833 euro.

L’operazione rientra nell’attività di controllo della Guardia di finanza finalizzata a contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi e a tutelare i consumatori, con particolare attenzione, in questo periodo dell’anno, agli articoli destinati agli studenti.













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