Estorsione aggravata dal metodo mafioso, i carabinieri di Marano eseguono ordinanza di custodia per due uomini

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Operazione dei carabinieri di Marano: due uomini sono stati fermati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli.
I Carabinieri hanno arrestato due uomini con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Secondo le prime informazioni, i due sarebbero riconducibili agli ambienti degli scissionisti attivi tra Mugnano e Melito.
Gli arresti sono scattati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli. Al momento non sono state rese note le identità degli indagati.
Le indagini proseguono per ricostruire il quadro delle presunte attività estorsive e i collegamenti con gli ambienti criminali della zona.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews