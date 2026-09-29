MORTA IN CARCERE ANNA AIETA, MOGLIE DEL DEFUNTO BOSS CICCIO MALLARDO

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È deceduta Anna Aieta, moglie 69enne di Francesco “Ciccio” Mallardo, a capo del clan Mallardo che opera nell’area di Napoli Nord e in particolare a Giugliano in Campania.

La donna era detenuta nel carcere dell’Aquila. L’arresto era avvenuto nell’ambito di una vasta operazione anticamorra contro il clan Mallardo.

Aieta secondo l’accusa era diventata un elemento prominente del sodalizio e artefice dell’alleanza con i Bosti e Contini.