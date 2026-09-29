Autismo senza compromissioni cognitive e del linguaggio: a Napoli la II edizione congresso scientifico. “L’arte del Mascherarsi” con esperti italiani e internazionali

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2 e 3 ottobre 2026 | Gold Tower Hotel

NAPOLI – Al via il 2 e 3 ottobre, al Gold Tower Hotel, la II edizione del congresso “L’arte del mascherarsi. Parliamo di Spettro dell’Autismo”.

Il congresso, presieduto dal dott. Carlo Barbati e dalla presidente onorario dott.ssa Giampina Grimaldi, è coordinato dalle responsabili scientifiche dott.sse Valentina De Clemente e Pia Santangelo, ed è stato realizzato con la collaborazione dell’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon e della Sostenitori Ospedale Santobono ETS.

Il programma scientifico, grazie anche supporto della Sostenitori Ospedale Santobono ETS, vedrà la presenza di numerosi esperti italiani e internazionali, tra i quali Tony Attwood, – con la special lecture dedicata al profilo sensoriale associato all’autismo, – Stefano Vicari, Daniela Lucangeli, Roberto Keller, Liliana Dell’Osso e Valentina Pasin, insieme a numerosi specialisti provenienti da diverse realtà italiane, e attraverserà numerosi aspetti della condizione autistica.

“Come responsabili scientifiche del Congresso – affermano le dottoresse De Clemente e Santangelo – abbiamo scelto di dedicare queste due giornate a un confronto scientifico e interdisciplinare sull’autismo senza compromissione intellettiva e del linguaggio, coinvolgendo esperti italiani e internazionali e affrontando lo spettro autistico nella sua complessità: dalla ricerca alla diagnosi, dagli aspetti clinici agli interventi terapeutici e assistenziali. Questa seconda edizione nasce dalla volontà di proseguire e ampliare un percorso scientifico dedicato a profili dello spettro che richiedono competenze sempre più specifiche. Abbiamo voluto creare uno spazio di approfondimento capace di mettere in dialogo neuropsichiatri, psichiatri, psicologi e professionisti della salute, affinché i progressi della ricerca scientifica possano alimentare la riflessione e contribuire all’evoluzione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. L’evoluzione delle conoscenze ci invita infatti a considerare la persona nella sua complessità, approfondendo non soltanto le caratteristiche nucleari dell’autismo, ma anche le condizioni associate e le differenti manifestazioni che possono emergere nel corso della vita. Per questo riteniamo fondamentale il confronto tra professionalità, discipline ed esperienze diverse: è attraverso questo dialogo che possiamo migliorare la nostra capacità di comprendere e intervenire”.

Elemento di grande rilievo del Congresso è la presenza, nello stesso luogo, della comunità scientifica, dei professionisti, delle persone autistiche, delle famiglie e delle associazioni di categoria come Asperger Campania, SENSIS Associazione Italiana di Integrazione Sensoriale e AIFA APS Associazione Italiana Famiglie ADHD, rendendo imperdibile l’appuntamento: prospettive differenti sono chiamate a dialogare perché l’avanzamento delle conoscenze possa tradursi progressivamente in risposte sempre più appropriate per i pazienti e una assistenza altamente qualificata sempre più connessa alla realtà territoriale.













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