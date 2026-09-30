Usa, condannata a morte a 18 anni: in Tennessee la prima esecuzione di una donna in 200 anni

Il caso suscitò grande scalpore negli Stati Uniti per la brutalità e l’efferatezza del crimine, l’età delle persone coinvolte e perché sul corpo della vittima fu inciso anche un simbolo satanico. Gli avvocati della donna sostengono che la pena di morte non sia appropriata per un crimine commesso a quell’età da un’adolescente affetta da una malattia mentale non curata, dopo un’infanzia segnata da brutali abusi sessuali e abbandono. In seguito, infatti, alla donna vennero diagnosticati un disturbo bipolare e un disturbo da stress post-traumatico come conseguenza delle violenze subite.