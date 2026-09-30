Di Battista: “Edema cerebrale in conseguenza di un tumore”

Condividi

Visite: 103

55 Visite

Alessandro Di Battista è stato ospite di Alessandro Floris a Di Martedì e ha spiegato che “mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato”. E a Cuba “hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l’edema permettendo di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino . Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono ‘perché proprio a me”.

L’ex deputato l’ha definita “peste del XXI secolo” sostenendo che “ha un pregio: è democratica. Io non sono uno di quelli che dice ce la farò, io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori”. Ha spiegato che all’ospedale Gemelli hanno detto che a Cuba “mi hanno fatto un’operazione raffinatissima, con tecnologie che qui si utilizzavano 30 anni fa. Il neurochirurgo mi ha operato con sangue freddo”. Ancora: “Sono stato operato in un ospedale senza acqua”, ha aggiunto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti