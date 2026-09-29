Aerei, rumore e salute: Capodichino sotto la lente. A Napoli il confronto su ambiente e tumori

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Domani, 30 settembre, dalle 16 alle 19, alla Sala Valeriani del Gesù Nuovo, un convegno promosso dall’Associazione Rosario Livatino e da ISDE Medici per l’Ambiente

NAPOLI – Crescita economica e sviluppo turistico devono procedere insieme alla tutela della salute e dell’ambiente. È questo il tema al centro del convegno “La crescita economica e turistica devono andare di pari passo con la tutela della salute”, in programma a Napoli mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 16 alle 19, presso la Sala Valeriani al Gesù Nuovo, in Piazza del Gesù Nuovo 2.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Rosario Livatino e da ISDE – Medici per l’Ambiente, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, e intende accendere i riflettori su alcune delle principali questioni ambientali e sanitarie che interessano il territorio campano.

Al centro del confronto ci saranno in particolare la Terra dei Fuochi, il Porto di Napoli e l’Aeroporto di Capodichino, con un’attenzione specifica alle problematiche legate alle patologie tumorali, all’inquinamento e ai possibili fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata negli indotti economici collegati alle attività produttive e infrastrutturali.

L’Associazione Rosario Livatino, che si caratterizza per una configurazione apartitica e aconfessionale, opera nel solco dell’eredità etica del giudice Rosario Livatino e promuove iniziative orientate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati anche i temi dell’inquinamento del territorio, dell’interramento dei rifiuti, della contaminazione delle falde acquifere, dei fiumi e del mare, cercando di approfondire le origini dei fenomeni e gli eventuali interessi criminali che possono inserirsi nelle attività responsabili dei processi di inquinamento.

Particolare rilievo sarà dato ai dati e agli elementi raccolti da ISDE Medici per l’Ambiente, con l’obiettivo di favorire un confronto tra competenze scientifiche, istituzioni, soggetti pubblici e privati e rappresentanti della società civile.

Il convegno vuole inoltre rappresentare un’occasione per raccogliere ulteriori elementi utili a comprendere le problematiche affrontate e individuare possibili percorsi e soluzioni, attraverso un confronto aperto e costruttivo.

Gli organizzatori hanno rivolto l’invito a rappresentanti delle istituzioni, esperti e soggetti interessati alle questioni ambientali e sanitarie, chiedendo la disponibilità sia a intervenire nel dibattito sia, in alternativa, a partecipare ai lavori.

L’iniziativa si inserisce dunque in un più ampio percorso di riflessione sul rapporto tra sviluppo economico, turismo, tutela dell’ambiente, salute pubblica e legalità, con particolare attenzione alle criticità che interessano Napoli e la Campania.

Il convegno è previsto per mercoledì 30 settembre 2026, dalle ore 16 alle 19, presso la Sala Valeriani del Gesù Nuovo, Piazza del Gesù Nuovo, Napoli.













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