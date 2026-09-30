Melito, estorsione aggravata dal metodo mafioso, ecco i nomi degli arrestati

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Fernando Bocchetti
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Carabinieri gazzella di pattuglia.
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Operazione dei carabinieri di Marano: due uomini sono stati fermati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli.

I Carabinieri hanno arrestato due uomini con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di Carmine Guarino e Antonio Siviero.

Secondo le prime informazioni, i due sarebbero riconducibili agli ambienti degli scissionisti attivi tra Mugnano e Melito.

Gli arresti sono scattati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli.

La tentata estorsione era stata condotta ai danni di un privato cittadino.

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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