Melito, estorsione aggravata dal metodo mafioso, ecco i nomi degli arrestati

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Operazione dei carabinieri di Marano: due uomini sono stati fermati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli.
I Carabinieri hanno arrestato due uomini con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di Carmine Guarino e Antonio Siviero.
Secondo le prime informazioni, i due sarebbero riconducibili agli ambienti degli scissionisti attivi tra Mugnano e Melito.
Gli arresti sono scattati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli.
La tentata estorsione era stata condotta ai danni di un privato cittadino.© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews