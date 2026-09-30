QUALIANO: 5 anni senza contatore e contratto, 181mila euro di corrente prelevata senza spendere un soldo. Denunciato titolare di un bar

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5 anni senza corrente elettrica ma con frigoriferi, cassa, fornetti e macchina per il caffè perfettamente funzionanti e attivi.

Non è un miracolo della scienza né un bar che ha intrapreso una transizione energetica verso fonti rinnovabili.

E’ solo un’attività collegata alla rete elettrica abusivamente, senza contatore e contratto da 1825 giorni.

A scoprirlo i carabinieri della stazione di Qualiano, in un locale che affaccia sulla circumvallazione esterna.

Secondo quanto documentato con la collaborazione di personale Enel, il gestore del bar avrebbe prelevato corrente per oltre 181mila euro, senza mai versare un soldo.

L’uomo, 39enne di Trentola Ducenta, è stato denunciato per furto di energia elettrica.













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