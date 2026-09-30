Allarme su volo FlyDubai, copilota accoltella comandante. Tentativo di far schiantare l’aereo. Si segue pista terrorismo

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Questa mattina un volo FlyDubai diretto da Dubai a Israele ha lanciato un segnale di emergenza ed è stato dirottato verso l’Arabia Saudita. L’aeronautica israeliana ha fatto decollare caccia in risposta all’incidente, mentre il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno subito convocato una riunione di sicurezza.
Il volo FZ1073, diretto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, trasportava circa 180 passeggeri.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews