CAMORRA, ARRESTATO IL LATITANTE DEL PRETE, ESPONENTE DI SPICCO DEI MAZZARELLA: ERA NASCOSTO IN UN ARMADIO

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Era latitante dal 3 marzo scorso Giuseppe Del Prete, indicato come elemento di spicco del clan Mazzarella, rintracciato e arrestato dai carabinieri nel corso di un’attività investigativa a Forcella.

A contribuire alla sua individuazione sarebbero state anche le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, che avrebbero fornito agli investigatori elementi utili per ricostruire i suoi spostamenti e arrivare al luogo in cui si era nascosto.

Quando i carabinieri sono entrati nell’abitazione, Del Prete avrebbe cercato di sfuggire alla cattura nascondendosi nel vano di un armadio. Il nascondiglio, però, non è sfuggito ai militari, che lo hanno individuato e arrestato.

La cattura pone fine a una latitanza iniziata il 3 marzo e si inserisce nelle attività investigative delle forze dell’ordine sul territorio di Forcella e nel contrasto alla criminalità organizzata.













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