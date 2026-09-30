Marano. Via Castrese Scaja, la segnalazione dei residenti: «Controllate gli scarichi delle acque nere, alcuni sversano nel vallone»

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Gentile direttore,

vorrei portare all’attenzione della redazione una situazione segnalata da alcuni residenti di via Castrese Scaja, a Marano, dove da tempo vengono lamentati cattivi odori, puzza e miasmi provenienti dalla zona dei canali e degli scarichi.

Secondo quanto riferito dai cittadini, in alcuni fabbricati della zona non verrebbero effettuati con regolarità gli interventi di espurgo delle fosse. Il sospetto dei residenti è che, invece di essere raccolte e smaltite attraverso i normali interventi di espurgo, le acque nere possano essere convogliate direttamente nel canale, provocando cattivi odori e una situazione di forte disagio per chi abita nella zona.

La situazione, secondo le segnalazioni, sarebbe particolarmente evidente nei pressi di alcuni tombini. Uno di questi, in particolare, arriverebbe in determinate occasioni a traboccare. Un fenomeno che, secondo i residenti, potrebbe essere collegato a un problema proveniente da monte e che meriterebbe un controllo approfondito.

I cittadini chiedono quindi che gli enti competenti effettuino un sopralluogo in via Castrese Scaja, verificando lo stato dei tombini, dei canali e degli impianti di scarico e accertando la corretta gestione delle acque nere da parte degli immobili presenti nella zona.

Non si tratta soltanto di una questione di cattivi odori. Se venisse confermato lo sversamento irregolare di acque nere nel canale, ci si troverebbe davanti a una situazione che potrebbe avere conseguenze anche sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario.

Per questo i residenti chiedono semplicemente che qualcuno venga a controllare e faccia chiarezza sull’origine dei miasmi e sui motivi dei periodici traboccamenti.

Un residente













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