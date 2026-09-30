Scarcerato ras del clan Licciardi: Vincenzo Caiazzo va ai domiciliari

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Stamattina il GIP di Napoli, accogliendo l’istanza presentata dagli avvocati Luigi Senese e Lucia Boscaino ha scarcerato Caiazzo Vincenzo concedendogli gli arresti domiciliari in comunità terapeutica .

Caiazzo è stato coinvolto in un maxi processo relativo al clan Licciardi nel cui ambito gli era contestato il concorso nell’omicidio di Gargiulo Domenico detto “Sicc e penniell”, la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione all’associazione mafiosa nonché la commissione di diversi reati fine aggravati dall’articolo 7.

Tuttavia la brillante strategia difensiva degli avvocati ha permesso al Caiazzo di vedere prima ridimensionate le accuse a suo carico e poi di ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in comunità terapeutica.

Gli avvocati, infatti già al Riesame riuscirono ad ottenere l’annullamento della contestazione relativa al concorso nell’omicidio di Sicc ‘e penniell e poi l’assoluzione dalla partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

In questo modo, Caiazzo Vincenzo ha visto riaprire le porte del carcere ottenendo la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.













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