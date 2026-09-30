Viminale: ‘Prorogato di 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna’

Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di analisi per l’immigrazione e la sicurezza delle frontiere, riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l‘attuale situazione nell’exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell’Interno degli altri Stati membri dell’Unione europea. Lo si apprende dal Viminale.
Si tratta della terza proroga decisa dal miunistero degli interni italiano dopo l’esplosione dell’emergenza nell’exclave spagnola in territorio marocchino. Fino a oggi Madrid aveva risposto adottando misure simmetriche nei confronti dell’Italia.