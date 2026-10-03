Morto l’uomo trovato in stato d’incoscienza in via Fossa del Lupo a Caivano: era un operaio edile. Forse un incidente sul lavoro

Condividi

Visite: 237

114 Visite

E’ morto l’uomo ritrovato con un grave politrauma in strada, in via Fossa del Lupo, a Caivano intorno alle 15 di ieri pomeriggio. Originario di Orta di Atella, si chiamava Salvatore Calignano ed era nato nel 1965. Lascia la moglie e due figlie.

Presentava gravi lesioni da politrauma e le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate ai sanitari del 118 che lo avevano soccorso e accompagnato all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Dopo essere stato stabilizzato il ferito era stato trasferito all’Ospedale del Mare dove si trovava in prognosi riservata, in pericolo di vita e dove è spirato nel pomeriggio.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Caivano impegnati nel ricostruire l’intera vicenda. Gli inquirenti ipotizzano che Calignano stesse lavorando a nero e che, dopo essere rimasto vittima di un incidente, sia stato spostato e abbandonato in strada per evitare che si potesse risalisse al cantiere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti