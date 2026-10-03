PROGETTO CIVICO ITALIA, MONTAGNA COORDINATORE DI POZZUOLI

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Progetto Civico Italia mette radici anche a Pozzuoli. La realtà politica fondata e coordinata da Alessandro Onorato, avvia la propria organizzazione nella città flegrea.

La guida e il coordinamento territoriale sono affidati a Stanislao Montagna, giornalista, esperto di comunicazione e consulente per la Pubblica Amministrazione, da anni impegnato in iniziative civiche e sociali sul territorio.

Progetto Civico Italia nasce con l’obiettivo di mettere in rete amministratori, esperienze civiche, professionisti, associazioni e cittadini, partendo dalle comunità e dai loro problemi concreti. Una realtà vicina al campo largo,con una propria identità civica e territoriale, che conta oggi circa 500 comitati in Italia e oltre 80 in Campania.

«A Pozzuoli vogliamo costruire uno spazio aperto – dichiara Montagna – nel quale possano incontrarsi esperienze e sensibilità diverse. Non ci interessa chiedere alle persone da dove vengono, ma dove vogliono andare e cosa vogliono costruire per Pozzuoli.

«Prima delle provenienze vengono le persone. E al centro del nostro progetto ci sarà Pozzuoli».

Dialogheremo con le forze politiche del campo largo, mantenendo la nostra identità e la nostra autonomia, ma vogliamo soprattutto aprirci alla città, alle realtà civiche, alle associazioni, ai professionisti, ai giovani, ai lavoratori e al mondo produttivo.

Pozzuoli attraversa una fase estremamente delicata. All’emergenza bradisismica dobbiamo affiancare una discussione seria sul futuro della città: sviluppo, servizi, mobilità, commercio, politiche sociali, cultura, turismo, ambiente e opportunità per i giovani.

Non vogliamo limitarci a raccontare ciò che non funziona. Vogliamo ascoltare, confrontarci e costruire proposte».

Soddisfazione anche da parte del coordinatore regionale Carlo Puca: «Progetto Civico Italia sta costruendo una piattaforma chiara, con proposte che nascono dai territori. Sindaci, consiglieri, professionisti ed esponenti della società civile sono persone ancorate ai problemi concreti della quotidianità».

Per Pozzuoli comincia così un nuovo percorso politico e civico, con l’obiettivo di costruire nei prossimi mesi una squadra aperta e radicata sul territorio.

Nota stampa













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