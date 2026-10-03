Morta dopo 3 interventi estetici, condannati tre sanitari

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Si è concluso le condanne del tre sanitari imputati il processo di primo grado al Tribunale di Torre Annunziata (Napoli) sulla morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella Casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, provincia di Napoli.

Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all’anestesista e 2 anni e un mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben tre interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall’anestesia.

La pm Marianna Ricci, che ha ipotizzato nei confronti dei tre imputati il reato di omicidio colposo, al termine della sua requisitoria aveva chiesto 3 anni e 6 mesi per l’anestesista, 3 anni per il chirurgo e 2 anni e 6 mesi per il direttore sanitario.













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