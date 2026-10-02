Teatro Alfieri Marano, si attende il parere dei vigili del fuoco: la riapertura è vicina

Si avvicina la fase decisiva per la riapertura del Teatro Alfieri di Marano. In queste ore si attende l’esito dei controlli effettuati dai vigili del fuoco, il cui parere è previsto indicativamente entro una decina di giorni lavorativi. Un parere favorevole rappresenterebbe il passaggio determinante per procedere verso la riapertura della struttura.
Una volta ottenuto il via libera dei Vigili del Fuoco, tutta la documentazione sarà consegnata alla commissione straordinaria che regge le sorti del Comune, che potrà procedere con gli adempimenti necessari per consentire la riapertura del Teatro Alfieri al pubblico.
Si entra dunque nella fase conclusiva di un percorso portato avanti con l’obiettivo di restituire alla città uno dei suoi luoghi dedicati alla cultura e alla socialità.
L’attesa adesso è tutta per il parere dei vigili del fuoco. Se l’esito sarà positivo, il Teatro Alfieri potrà compiere l’ultimo passo verso il ritorno a disposizione della comunità maranese.
Un traguardo atteso da tempo, che potrebbe finalmente tradursi in una bella notizia per tutta la città.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews