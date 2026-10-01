FRANCIA, SOMMOSSE E RIVOLTE ORGANIZZATE DAGLI STUDENTI. PRESIDE COSPARSO DI BENZINA, CAOS NEL PAESE

Condividi

Visite: 85

76 Visite

lima rovente in Francia dove da giorni gli studenti danno vita a proteste e occupazioni chiedendo una riforma del settore. La mobilitazione, partita inizialmente dalla regione parigina, si è rapidamente estesa e ci sono circa 400 licei occupati, ci sono stati scontri con le forze dell’ordine e centinaia di arresti.

A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e cosparso di benzina. Un incendio è stato appiccato nei locali del liceo Nelson Mandela di Nantes. Vediamo meglio cosa sta succedendo.

Proteste e scontri

Sono oltre trecento le scuole superiori che hanno fermato l’attività in tutto il Paese. Violenti scontri tra studenti e forze dell’ordine sono scoppiati davanti al liceo Victor Hugo di Marsiglia. Secondo l’autorità regionale, “il preside, il vice-preside, la segretaria generale e un altro responsabile dell’equipe scolastica sono stati aggrediti all’interno dell’istituto e cosparsi di benzina”. Sempre a Marsiglia, scrive Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta davanti al Lycée Saint-Exupéry.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti