ESCLUSIVA Terranostranews, tre Comuni di Napoli Nord e del Nolano nel mirino: possibile l’invio di commissioni di accesso

Condividi

Visite: 73

53 Visite

L’ipotesi riguarda tre amministrazioni: una nell’area di Napoli Nord e due tra Nolano e area vesuviana. Autorità giudiziaria e Prefettura avrebbero da tempo acceso i riflettori. L’iter, però, è complesso e richiede diversi passaggi istituzionali.

Tre Comuni tra Napoli Nord, Nolano e area vesuviana potrebbero essere interessati, nelle prossime settimane, dall’invio di una commissione di accesso.

È quanto apprende Terranostranews da fonti qualificate. L’orizzonte temporale, secondo le informazioni raccolte, potrebbe essere quello dei prossimi due mesi, anche se i tempi non possono essere considerati definitivi e dipenderanno dall’evoluzione degli accertamenti e dalle determinazioni delle autorità competenti.

I Comuni interessati sarebbero tre: uno nell’area di Napoli Nord e altri due nel territorio nolano-vesuviano. Al momento, per ragioni di correttezza e in assenza di provvedimenti formalmente adottati, non vengono indicati i nomi delle amministrazioni.

Riflettori già accesi

Secondo quanto risulta, autorità giudiziaria e Prefettura avrebbero da tempo acceso i riflettori sulle vicende amministrative e politico-istituzionali dei territori interessati.

L’eventuale invio di una commissione di accesso, tuttavia, non è un atto automatico e richiede un percorso articolato. Prima di arrivare a una decisione devono essere completati diversi passaggi istituzionali e valutati gli elementi eventualmente raccolti.

Tra i passaggi rientrano gli approfondimenti degli organismi competenti, il coinvolgimento del Comando provinciale dei Carabinieri e l’esame nell’ambito dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, fino alle successive determinazioni della Prefettura.

Un iter dunque tutt’altro che immediato, nel quale gli elementi acquisiti devono essere attentamente valutati prima di arrivare a eventuali provvedimenti.

Un’ipotesi ancora da definire

La possibile istituzione delle commissioni, dunque, non rappresenta allo stato un provvedimento già adottato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi qualora il percorso istituzionale dovesse arrivare alle determinazioni necessarie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti