L’esecuzione di Christa Pike fallisce dopo due iniezioni: il tribunale sospende momentaneamente la procedura di condanna a morte

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Dopo il via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti, i funzionari carcerari hanno proceduto con la condanna a morte. Tuttavia, dopo l’avvio della somministrazione e la prima dose del farmaco, la donna è rimasta cosciente, continuando a respirare in modo udibile, a muoversi e persino a cantare e parlare con la sua guida spirituale.
La richiesta dei legali: A seguito del fallimento della procedura e della sopravvivenza a entrambe le iniezioni, i legali della donna hanno presentato un ricorso d’urgenza chiedendo l’interruzione definitiva dell’esecuzione.
Il reato: Christa Pike era stata condannata alla pena capitale per un omicidio commesso nel 1995, quando era appena maggiorenne. È l’unica donna nel braccio della morte dello Stato del Tennessee e la prima a rischiare l’esecuzione in questo Stato in oltre 200 anni. [