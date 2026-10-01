L’esecuzione di Christa Pike fallisce dopo due iniezioni: il tribunale sospende momentaneamente la procedura di condanna a morte

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Dopo il via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti, i funzionari carcerari hanno proceduto con la condanna a morte. Tuttavia, dopo l’avvio della somministrazione e la prima dose del farmaco, la donna è rimasta cosciente, continuando a respirare in modo udibile, a muoversi e persino a cantare e parlare con la sua guida spirituale.