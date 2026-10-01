Marano, sciopero comparto rifiuti. Nota della Rsu: “Dispiace per i cittadini, ma la situazione è insostenibile”

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Ci dispiace per la cittadinanza ma oramai per i dipendenti è diventata una situazione insostenibile. Gare a ribasso e diritti (Operai) buttati nel c…Prima del cambio d’appalto la RSU del cantiere congiuntamente alle segreterie territoriali siamo andati a parlare con il commissario Giombini per chiedere un’ulteriore verifica sulla società vincitrice di gara.

Non volle sentire ragione, da quel dicembre 2025 siamo passati da ISVEC alla Marano Ambiente Scarl ma andiamo a scaricare con i formulari intestati alla Angel Srl. È un continuo cambio di figure aziendali.

Che il prefetto Cardellicchio afferma di dispiacersi dei cittadini contribuenti suona come addossare la colpa ai soli operatori ecologici…Dovrebbe invitare i cittadini contribuenti a differenziare i rifiuti, dovrebbe prendere seri provvedimenti verso chi sversa il sabato sera dove nn è prevista la raccolta e non trovarsi di domenica mattina con uno schifo per strada.

Sanzionare le attività commerciali (le poche rimaste) che il sabato sera chiudono i negozi lasciando fuori i rifiuti. Le telecamere già sono fuori uso? Gli incentivi con una raccolta differenziata oltre il minimo consentito potrebbe portare benefici alla popolazione….Su questo bisogna lavorare per i cittadini e non dichiarare che i dipendenti vogliono creare problemi.

Nota stampa













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