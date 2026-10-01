Sciopero Marano Ambiente, il prefetto Cardellicchio: “Dispiace che si proceda nonostante il pagamento della mensilità”

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Interpellato dal nostro giornale in merito allo sciopero proclamato dal comparto rifiuti per la giornata di domani, il commissario straordinario, prefetto Vincenzo Cardellicchio, ha così dichiarato: “Dispiace che si proceda comunque ad uno sciopero nonostante l’Azienda Marano Ambiente abbia pagato anche l’ultimo mese di agosto. Purtroppo si inserisce in una trattativa tesa unicamente a far recuperare alla città e ai cittadini maggiori livelli di qualità di servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. I diritti dei lavoratori sono ovviamente sacrosanti e anche quelli dei cittadini contribuenti”.













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