Sciopero Marano Ambiente, il prefetto Cardellicchio: “Dispiace che si proceda nonostante il pagamento della mensilità”

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 186
68 Visite

Interpellato dal nostro giornale in merito allo sciopero proclamato dal comparto rifiuti per la giornata di domani, il commissario straordinario, prefetto Vincenzo Cardellicchio, ha così dichiarato: “Dispiace  che si proceda comunque ad uno sciopero nonostante l’Azienda Marano Ambiente abbia pagato anche l’ultimo mese di agosto. Purtroppo si inserisce in una  trattativa tesa unicamente a far recuperare alla città e ai cittadini maggiori livelli di qualità di servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. I diritti dei lavoratori sono ovviamente sacrosanti e anche quelli dei cittadini contribuenti”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore