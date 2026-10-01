Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma

Vittorio Sgarbi è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d’arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online “Il Graffio”, che ha dato per primo la notizia, l’ex deputato “sarebbe in gravi condizioni“. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Già l’anno scorso, Vittorio Sgarbi era stato ricoverato al policlinico Gemelli a causa di alcuni problemi di salute, ai quali si era aggiunta una forte depressione, di cui il critico d’arte ha parlato pubblicamente. A maggio 2025, Sgarbi era ricomparso sui social con uno scatto assieme alla compagna Sabrina Colle, e aveva raccontato al Corriere della Sera di “stare molto meglio. Cerco di muovermi e di tenere attivo il mio corpo”.