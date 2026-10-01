BUFALA: RASTRELLI (FDI), “REGISTRO UNICO, TRACCIABILITÀ E CONTROLLI PER DIFENDERE UNA FILIERA STRATEGICA”

Condividi

Visite: 12

40 Visite

“L’istituzione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati rafforza la tracciabilità, i controlli e la sicurezza alimentare, tutelando una delle eccellenze identitarie del nostro Paese”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia, esprimendo soddisfazione per il decreto attuativo firmato dal Masaf. “È significativo – aggiunge Rastrelli – che il provvedimento, emesso in ragione delle legittime aspettative degli allevatori bufalini, in particolare del Casertano, dia attuazione a un impegno sottoposto al Governo con l’ordine del giorno approvato dal Senato e sottoscritto, insieme a me, dai senatori campani Giovanna Petrenga, Antonio Iannone, Domenico Matera e Francesco Cosenza, oltre che dal presidente della commissione Agricoltura Gianpiero De Carlo, laddove si chiedeva espressamente di rafforzare la tracciabilità del latte bufalino e i controlli sulla filiera”.

“Tracciare l’origine del latte, seguirne i flussi e verificare la coerenza tra produzione e trasformazione significa tutelare la salute dei consumatori, gli allevatori che operano correttamente e la qualità della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Sono strumenti essenziali, dei quali diamo atto al ministro Francesco Lollobrigida e al governo Meloni, per difendere l’identità e le eccellenze italiane dalla contraffazione e dalle pratiche scorrette”, conclude il segretario della commissione Giustizia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti