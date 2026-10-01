Marano, palestre scuole e Teatro Alfieri verso una nuova stagione: riqualificazione e riapertura in vista

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La Commissione straordinaria e l’ufficio tecnico comunale accelerano sugli interventi per gli edifici pubblici: coinvolti diversi istituti scolastici. Intanto si avvicina la riapertura del Teatro Alfieri dopo gli interventi necessari per l’adeguamento della struttura.

Marano prova a rimettere in moto alcuni importanti spazi pubblici della città. Sono in corso gli interventi legati alla riqualificazione delle palestre scolastiche, un’operazione voluta dalla Commissione straordinaria e destinata a interessare diversi istituti del territorio.

Tra le strutture coinvolte figurano le palestre dell’Alfieri, del Socrate-Mallardo, del D’Azeglio e della Ranucci. L’obiettivo è intervenire sulle attrezzature sportive e rendere gli spazi nuovamente adeguati alle attività degli studenti e, più in generale, alle esigenze delle comunità scolastiche.

L’iter amministrativo è in fase avanzata: si sta procedendo alla conclusione del computo e della documentazione tecnica, passaggio necessario per arrivare all’affidamento dei lavori. Una volta completati gli ultimi adempimenti, si procederà dunque con l’individuazione dell’impresa incaricata degli interventi.

Un percorso che punta a recuperare strutture importanti per la vita quotidiana degli istituti e per la pratica sportiva, restituendo alle scuole spazi più funzionali e attrezzati.

Teatro Alfieri, si avvicina la riapertura

Parallelamente, si muove anche il dossier relativo al Teatro Alfieri, altra struttura di particolare interesse per la città.

Il teatro si avvia verso la riapertura dopo il completamento dell’iter necessario sul fronte della sicurezza antincendio. A questo si aggiungono gli interventi per l’installazione delle nuove poltrone e le ulteriori lavorazioni necessarie per consentire il ritorno all’utilizzo della struttura.

La conclusione degli adempimenti dovrebbe quindi aprire la strada alla restituzione del teatro alla città, consentendo nuovamente di ospitare spettacoli, iniziative culturali e manifestazioni.

Da una parte le palestre scolastiche, dall’altra il Teatro Alfieri: due interventi che puntano a recuperare spazi pubblici destinati allo sport, alla cultura e alla socialità, in un territorio che attende da tempo la piena restituzione di strutture fondamentali per la vita cittadina.













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