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Si terrà venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 10.00, presso la Sala del Circolo Unificato del Comando Territoriale Sud dell’Esercito Italiano, in Piazza del Plebiscito, Napoli, la III edizione del Premio “Sicurezza e Legalità – Pasquale Mandato”.

L’iniziativa è promossa dal Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, dott. Donato Capece, unitamente alla dott.ssa Maria Grazia Mandato, figlia del Maresciallo Maggiore Pasquale Mandato, vittima del dovere.

Il Premio nasce per mantenere vivo il ricordo di Pasquale Mandato, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile, e per rendere omaggio a tutti coloro che, con dedizione e spirito di servizio, operano quotidianamente per la sicurezza e la legalità nel nostro Paese.

Nel corso della cerimonia, moderata dal giornalista Angelo Covino, presidente regionale Campania dell’ANPPe, saranno premiati appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate, distintisi nell’esercizio del proprio dovere e nell’impegno a tutela della collettività.

All’evento prenderanno parte il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia,

Sen. Alberto Balboni, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, On.Giorgia Meloni, il Sen. Sergio Rastrelli, segretario della commisione parlamentare antimafia in rappresentanza della Presidente On.Chiara Colosimo. Interverrà con un videomessaggio il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni, On. Wanda Ferro e con un messaggio il Capo di stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano. L’appuntamento, ospitato dal Comandante Territoriale Sud Esercito, Gen.C.A. Andrea Di Stasio, rappresenterà, inoltre, un momento di riflessione e di memoria, nel segno dei valori di legalità, sicurezza, servizio e sacrificio che la figura di Pasquale Mandato continua a rappresentare.E’ prevista la partecipazione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari e dei vertici dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polzia Penitenziaria, nonchè i capi degli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Napoli e di altre forze dell’Ordine

Napoli, 2 ottobre 2026 – ore 10.00

Sala del Circolo Unificato del Comando Territoriale Sud dell’Esercito Italiano

Piazza del Plebiscito – Napoli













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