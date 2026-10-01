Marano, lavori all’impianto Pendine: quattro giorni di possibili carenze idriche

Premesso che il Comune di Marano di Napoli è proprietario di una serie di impianti acquedottistici gestiti dallo stesso Ente e che gli stessi, per un corretto e completo funzionamento hanno richiesto nell’ultimo decennio, in ragione della vetustà e dell’usura, frequenti interventi di manutenzione sia ordinari che straordinari;

Considerato che al fine di dare soluzione definitiva alle cause di malfunzionamento dei predetti impianti, il Comune ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento economico per complessivi € 3.937.351,44 finalizzati alla esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza ed adeguamento tecnico-funzionale degli impianti comunali di accumulo, sollevamento e distribuzione idrica”;

Dato Atto che gli interventi, progettati dalla Soc. IESL srl ed affidati al CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA, risultano in avanzato stato di esecuzione;

Rilevato che, nell’ambito dell’appalto di cui sopra, sono stati eseguiti ad oggi gli interventi di:

– Messa in sicurezza strutturale degli immobili e loro aree di accesso e di manovre idrauliche per impianti: C1 – C2 – C3 – Pendine e Recca;

– Istallazione gruppi elettrogeni per gli impianti C 1 – C2 – C3 e pendine

– Rifacimento impianti elettrici per impianti C1 – C2 e Pendine Fornitura e predisposizione dei nuovi apparati pompa-motori e delle componenti idrauliche di adduzione (condotte – flange – chiavi)

SI COMUNICA

che al fine di operare la sostituzione dei vecchi apparati pompa-motore dell’impianto Pendine con i nuovi apparati idraulici, si renderanno necessarie interruzioni funzionali del predetto impianto dalle ore 7:00 alle ore 23:00 nei seguenti giorni:

6 Ottobre

8 Ottobre

13 Ottobre

15 Ottobre

Gli interventi di cui sopra comporteranno purtroppo carenze idriche per i residenti nei seguenti comparti abitativi:

Via San Marco e zone limitrofe – Via Panoramica e zone limitrofe – Via Pendine Casalanno e zone limitrofe –Via Marano – Quarto e zone limitrofe

In relazione a quanto innanzi, la Commissione Straordinaria, al fine di mitigare al massimo i consequenziali disagi ai residenti nelle aree di pertinenza, ha disposto che, di concerto, il Settore LL.PP., il Settore Manutenzioni, il Comando di Polizia Municipale ed il Servizio Comunale di Protezione Civile, programmino ed eseguano, nel periodo interessato dai lavori, interventi di fornitura idrica 2° domicilio” con apposita autobotte nei casi in cui il richiedente sia fornito di serbatoio di accumulo ovvero con “servizio taniche” in caso contrario, avendo cura l’istante, in tal caso, di predisporre appositi recipienti.

La richiesta di fornitura idrica (con contestuale precisazione dei dati anagrafici identificativi e del numero di contratto idrico sottoscritto col Comune), potrà essere inoltrata al Comando di Polizia Municipale dalle ore 8:00 alle 18:00 utilizzando il seguente recapito telefonico: 081-5769501.

La Commissione Straordinaria

Prefetto Vincenzo Cardellicchio